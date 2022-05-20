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Губы уже были синие: хоккеист спас ребенка, который тонул в океане

Алексей Андрейцев
20 мая, 18:15
31-летний Крис Фуко впервые в жизни поехал отдыхать на Багамы, где вытащил из океана шестилетнюю девочку, которая уже была без сознания

Крис без раздумий бросился в океан спасать ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

Канадский хоккеист Крис Фуко получил травму и восстанавливался после операции на Багамах с семьей. Он как раз поднимался с женой и тещей к бассейну гостиницы, когда увидел что-то далеко в океане.

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"Это ребенок или акула?" - спросил хоккеист.

"Это маленькая девочка", – ответила теща.

Фуко бросил телефон и побежал на пляж. Без раздумий нырнул в воду и поплыл.

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"Когда я подплыл к ребенку, ее губы были синими, а изо рта шла пена. Она была без сознания", – вспоминал потом хоккеист.

Крис поднял девочку над водой и поплыл к берегу. Туда уже прибежал спасатель из соседнего пляжа, а за ним приехала и скорая помощь. Они сумели вернуть к жизни шестилетнего ребенка, сообщает viraltipsday.com.

Как потом рассказала теща хоккеиста, их семья всегда отдыхала на Гаваях. Но из-за ковидных ограничений, в этом году поехала впервые на Багамы.

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"Хоккей – командный вид спорта. Если у вашего товарища по команде проблемы, вы пытаетесь ему помочь. На пляже кто-то попал в беду, и я подумал, что смогу помочь", – скромно прокомментировал свой подвиг Фуко.

Крису 31 год. Он был выбран на драфте НХЛ под 103-м номером. И даже сыграл один матч за Миннесоту в Национальной хоккейной лиге.

Последние несколько сезонов Крис Фуко провел в чемпионате Германии.