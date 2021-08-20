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Грузинского спортсмена выгнали из Токио-2020. Он избил охранника

Любомир Луканюк
20 августа, 09:21
Чемпион Паралимпийских игр Рио-2016 Звиад Гогочури не сможет защитить свой титул в Японии, спортсмена лишили аккредитации за избиение охранника

Звиад Гогочури побеждал в Рио-2016

Грузинский дзюдоист Звиад Гогочури лишен аккредитации Паралимпиады-2020 в Токио, сообщает Kyodo со ссылкой на оргкомитет Игр.

В начале этой недели спортсмена арестовали за нападение на 60-летнего охранника в отеле, где Гогочури проходил карантин, так как один из членов национальной команды заразился коронавирусом.

Предполагается, что охранник сделал замечание грузинским спортсменам, которые выпивали в отеле и сильно шумели. Гогочури ввязался в потасовку и сломал ребро сотруднику службы безопасности.

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Гогочури – чемпион Паралимпийских игр Рио-2016. На Играх в Токио он должен был выступить в весовой категории до 100 кг.

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион по дзюдо, бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури задержан по обвинению в умышленном убийстве.

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