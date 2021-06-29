Группу смерти похоронили. Чемпионы дружно покинули Евро

Команды сильнейшего квартета чемпионата Европы – Франция, Португалия и Германия – вылетели уже в первом раунде плей-офф

Мюллер, Мбаппе и Роналду покинули чемпионат Европы

После жеребьевки Евро-2020 квартет F назвали группой смерти. Здесь собрались чемпионы мира-2018 французы, чемпионы Евро-2016 португальцы и чемпионы мира-2014 немцы. Как минимум одну из этих сборных ждали в финале чемпионата Европы. А они уже едут домой.

Сегодня в 1/8 финала вылетела Германия. Немцев на "Уэмбли" обыграла Англия – 2:0.

Ранее на этой стадии завершила выступление Франция. В невероятном поединке со Швейцарией французы разбазарили преимущество в два мяча, а потом проиграли серию пенальти – 3:3 (4:5). Решающий удар не реализовал Килиан Мбаппе.

Реклама

А Криштиану Роналду с компанией выбили с Евро-2020 бельгийцы, которые добыли минимальную победу.

Напомним, что последний четвертьфиналист чемпионата Европы определится в Глазго, где Украина принимает Швецию.