Гроза авторитетов. Юный испанец разгромил в финале третью ракетку мира

Карлос Алькарас празднует победу на Madrid Open / Фото: Reuters

В воскресенье, 8 мая, состоялся финал турнира ATP 1000 в Мадриде, в котором сошлись 9-я ракетка мира Карлос Алькарас и 3-я ракетка Александр Зверев. На пути в финал юный Алькарас по очереди выбил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

Матч длился 64 минуты, в течение которых Зверев подал три эйса против одного у Алькараса. При этом, испанец не совершал двойных ошибок, тогда как у немца их было пять.

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Также Алькарас реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.

В итоге поединок закончился убедительной победой юного дарования.

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Madrid Open. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 2:0 (6:3, 6:1)

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19-летний Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в истории, обыгравшим трех соперников из топ-5 мирового тенниса в рамках одного турнира.

В текущем сезоне у него уже четыре титула. На будущей неделе он поднимется на шестую строчку мирового рейтинга, обновив личный рекорд.