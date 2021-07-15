Гризманн покидает Месси: грандиозный обмен Барселоны и Атлетико

Гризманн и Месси, Барселона / Фото: Reuters
Барселона и Атлетико договорились о громком обмене форварда Антуана Гризманна на полузащитника Сауля Ньигеса.
Оба игрока дали согласие на сделку, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
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Отметим, что Transfermarkt оценивает 30-летнего форварда Барселоны Гризманна в 60 млн евро, а 26-летнего полузащитника Атлетико Ньигеса – в 40 млн евро. Поэтому Барса хочет, чтобы мадридцы ей еще немного доплатили, поговаривают о 15 млн евро.
Антуан Гризманн / Фото: Reuters
Правда, помешать осуществлению сделки может Ла Лига – организация, занимающаяся проведением чемпионата Испании. По правилам испанского трансферного рынка, зарегистрировать такой переход можно только как два отдельных трансфера, а не как одну сделку по обмену.
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Ла Лига проверит, какую цену выставят клубы за своих игроков, чтобы не допустить потенциальной манипуляции стоимостью, сообщает Marca.
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