Готов "убить" Усика. Джошуа угрожает украинцу новой тактикой

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

До поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа остается немногим более двух месяцев. Соперники усиленно готовятся к бою в своих тренировочных лагерях.

Читайте также: А как же Усик? Промоутер Джошуа предвкушает бой с Тайсоном Фьюри

Реклама

Судя по всему, Эй-Джей недооценил украинского боксера в первом поединке. Теперь он сделал выводы и тренируется по индивидуальному плану на бой.

"Я могу сказать, что впервые в моей карьере, мы разрабатываем конкретный план на бой для одного бойца. В основном я добивался успеха без элементарных навыков, но, как оказалось, этого было недостаточно.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Поэтому теперь, мы будем во время подготовки строго придерживаться нашего плана. Посмотрим, что из этого получится. Я планирую вернуться к истокам и "убить" этого парня", – цитирует Джошуа Boxingnews24.

Хирн: "Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS

Реклама

Отметим, что реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся 23 июля. Скорее всего, бой состоится на Ближнем Востоке.

Добавим, что во время боя украинский чемпион мира сделает важное обращение. Александр Усик сделает заявление ко всему миру с призывом остановить войну в Украине.