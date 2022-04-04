Готов резать русских по всему миру! Экс-вратарь сборной Украины призвал к мести

В Буче людей хоронили прямо во дворах / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Бывший вратарь донецкого Шахтера и Мариуполя Рустам Худжамов в шоке от зверств российской армии.
Худжамов и раньше заявлял, что Украине не стоит дружить с Россией. А теперь и вовсе готов уничтожать рашистов.
"Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми.
Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выродков и радующихся награбленным жен. Резать без жалости, как скот, на глазах у их детей.
Если такая служба будет создана, я хочу быть в ней", – подписал снимок из Бучи Худжамов в Instagram.
Что такое Моссад?
Это национальная разведывательная служба Израиля. В частности, занималась поиском нацистских военных преступников.
В 1960 году в Аргентине был найден и тайно вывезен в Израиль Адольф Эйхман, отвечавший во время Второй мировой войны за "окончательное решение еврейского вопроса" и непосредственно ответственный за уничтожение миллионов евреев.
После теракта на мюнхенской Олимпиаде в сентябре 1972 года Моссад получил задание премьер-министра Голды Меир найти и уничтожить всех участников этой акции.
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Кто такой Худжамов?
Рустам родился в Киевской области, где и начал заниматься футболом. Был на контракте в Динамо, но за основную команду так и не сыграл. Выступал за Закарпатье, ФК Харьков, Шахтер, Металлург Д, Зарю, Металлист, заканчивал карьеру в Мариуполе.
11 февраля 2009 года сыграл за сборную Украины в товарищеском матче против Сербии.
В составе Шахтера становился чемпионом Украины в 2010 и 2011 году, выиграл Кубок УЕФА 2009 года.