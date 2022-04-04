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Готов резать русских по всему миру! Экс-вратарь сборной Украины призвал к мести

Алексей Андрейцев
4 апреля, 13:51
Знаменитый голкипер не сдержал эмоций после снимков из Бучи и заявил, что намерен лично уничтожать биомассу из России

В Буче людей хоронили прямо во дворах / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бывший вратарь донецкого Шахтера и Мариуполя Рустам Худжамов в шоке от зверств российской армии.

Худжамов и раньше заявлял, что Украине не стоит дружить с Россией. А теперь и вовсе готов уничтожать рашистов.

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"Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми.

Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выродков и радующихся награбленным жен. Резать без жалости, как скот, на глазах у их детей.

Если такая служба будет создана, я хочу быть в ней", – подписал снимок из Бучи Худжамов в Instagram.

Что такое Моссад?

Это национальная разведывательная служба Израиля. В частности, занималась поиском нацистских военных преступников.

В 1960 году в Аргентине был найден и тайно вывезен в Израиль Адольф Эйхман, отвечавший во время Второй мировой войны за "окончательное решение еврейского вопроса" и непосредственно ответственный за уничтожение миллионов евреев.

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После теракта на мюнхенской Олимпиаде в сентябре 1972 года Моссад получил задание премьер-министра Голды Меир найти и уничтожить всех участников этой акции.

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Кто такой Худжамов?

Рустам родился в Киевской области, где и начал заниматься футболом. Был на контракте в Динамо, но за основную команду так и не сыграл. Выступал за Закарпатье, ФК Харьков, Шахтер, Металлург Д, Зарю, Металлист, заканчивал карьеру в Мариуполе.

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11 февраля 2009 года сыграл за сборную Украины в товарищеском матче против Сербии.

В составе Шахтера становился чемпионом Украины в 2010 и 2011 году, выиграл Кубок УЕФА 2009 года.

Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь