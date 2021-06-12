Господи, пожалуйста! За Эриксена вознес молитву воскресший футболист

Кристиан Эриксен и Фабрис Муамба / Фото: Getty Images, Reuters
Бывший полузащитник английского Болтона Фабрис Муамба опубликовал твит, ставший вирусным, после остановки сердца, которая случилась у футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена непосредственно во время матча Евро-2020 с Финляндией.
"Господи, пожалуйста!" – говорится в сообщении Муамбы в Twitter
Отметим, что сам Муамба, англичанин конголезского происхождения, в марте 2012 года перенес сердечный приступ в четвертьфинальном матче Кубка Англии против Тоттенхэма. Впоследствии он был вынужден завершить карьеру.
Однако главное – Муамба, у которого тогда тоже остановилось сердце на поле, остался жив, что можно расценивать как чудо.
До прибытия в больницу Маумба получил 15 разрядов дефибриллятором. Затем уже в реанимации доктора еще 40 минут пытались перезагрузить сердце игрока и произвели еще 15 разрядов. Лишь спустя 78 минут после падения Фабрис чудесным образом вернулся к жизни.
/ Фото: Getty Images
К счастью, стабилизируется сейчас и состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Как мы писали ранее, Эриксен дышит и может говорить.
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