22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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"Господь много раз уберегал меня": откровенное признание Усика

Андрей Трофимов
20 сентября, 09:33
Накануне чемпионского боя с Энтони Джошуа обязательный претендент на титул WBO Александр Усик рассказал, что вера очень важна в его жизни

Александр Усик: "Есть Господь Бог, вот в него надо верить" / Фото: Instagram

Уже в эту субботу в Лондоне состоится бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель титулов по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа встретится с Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.

Накануне поединка обязательный претендент на титул WBO Александр Усик рассказал о роли веры в своей жизни.

"Есть Господь Бог, вот в него надо верить. Многие говорят, что если ты его не видишь, то как можешь в него верить. А я сейчас сижу и наблюдаю, как ветер шатает деревья. Но мы же ветер не видим. Мы видим его действия. Так же и с верой.

Если меня спросят: "Почему ты веришь?", то я не смогу сказать. Я просто верю. Потому что это мне помогает, потому что я знаю, что по жизни Господь много раз отводил меня от каких-то вещей, уберегал, уберегает и будет уберегать. Вера очень важна – в себя, в Господа", – цитирует Усика fightnews.info.

Ранее мы писали, что Александр Усик снялся в клипе дуэта ANNA MARIA на песню Light up ("Зажги").

Ранее крымский дуэт ANNA MARIA попал в скандал из-за позиции по поводу статуса Крыма. В интервью Роману Скрыпину девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?" В принципе, Усик также боится сказать, что Россия оккупировала Крым.

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