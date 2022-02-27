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Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
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Черноморец --
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Горжусь, что я украинец: Усик сквозь слезы обратился к народу

Александр Трикиша, Алексей Андрейцев
27 февраля, 21:06
Боксер Александр Усик сквозь слезы обратился к украинцам. Чемпион мира едва сдерживал эмоции во время своего признания

Усик обратился к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик немало вытерпел критики за свои пророссийские взгляды, но, кажется, война все-таки открыла ему глаза. Усик ранее уже признал, что это Россия стреляет по Украине.

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"Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже горджуся, що я українець. Я хочу вам сказати: "Дякую, ви – сила!" – обратился на украинском языке Усик.

А затем на русском Усик сказал пару слов оккупантам.

"А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля. Мы здесь дома. И не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать. Мы сами себя освободим", – заявил боксер.

Перед этим Усик призвал россиян не пускать в Украину своих военных, если они считают украинцев братьями.