Горячая звезда сайта для взрослых проучила теннисиста, который сломал пополам ее ноутбук

Австралиец Бернард Томич публично извинился перед своей девушкой Ванессой Сьеррой и призвал ее к примирению после своей вспышки гнева

Горячая Ванесса Сьерра / Фото: Instagram

Бывшая 17-я ракетка мира австралиец Бернард Томич публично извинился перед своей девушкой Ванессой Сьеррой. красотка ранее пожаловалась, что во время ссоры спортсмен сломал пополам ее ноутбук. А осенью парочка объявила о своем романе оригинальным способом – девушка заставила Томича укусить ее за ягодицы.

"Не нужно было ломать ее вещи. Не знаю, что на меня нашло. У меня слишком большое эго, но ради тебя я его сдую. Прости, жена. Пожалуйста, давай помиримся. Я тебя люблю", – цитирует Томича dailymail.co.uk

Бернард Томич / Фото: Reuters

/ Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

А Сьерра рассказала, что, несмотря на инцидент, они с Томичем не расстались, но временно перестали разговаривать:

"Выкладывать видео было не очень зрелым шагом, но я подумала, что мне нужно как-то вернуть деньги. С тех пор Бернард мне все компенсировал, принес извинения, и мы снова общаемся. Он пришел в себя. Еще хочу добавить, что сейчас у него много личных проблем. Я стараюсь это учитывать и не провоцировать еще больше ненависти в его адрес, чем уже спровоцировала"

Ванесса занимается тем, что продает свои обнаженные фото на сайтах для взрослых. Она обрела популярность благодаря участию в реалити-шоу "Остров любви". На страницу девушки в Instagram подписано 430 000 тысяч фанатов, и это количество постоянно растет.

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Ранее украинская теннисистка призналась в любви к россиянину в Париже.

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