Горячая Белодед в бикини смотрит футбол – мужчины в экстазе

Знаменитая украинская дзюдоистка восхитила просмотром футбольного матча на Евро-2020 не меньше, чем фотографией в раздельном купальнике у бассейна

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Одна из самых знаменитых атлеток страны Дарья Белодед вместе с другими поклонниками спорта вчера вечером болела за нашу сборную в матче против Нидерландов на чемпионате Европы. Сейчас чемпионка мира по дзюдо тренируется на базе в Карпатах, но поддерживает и футболистов. А сегодня красотка подкинула в соцсети свою яркую фотографию.

На днях Белодед блеснула красотой в месте силы и восхитилась закатом.

На своей страничке в Instagram Даша опубликовала сегодня вечером кадр у бассейна в розовом бикини, блеснув своим спортивным телом. Подпись под фото на английском языке гласит:

"Летняя пора. И даже если я остаюсь сейчас в дождливых местах, мои мысли горячи".

Одними из первых на новость восхищением ответили сексуальная легкоатлетка Юлия Левченко, гимнастки Влада Никольченко и Виктория Мазур. Мужскую же часть своих поклонников девушка не менее поразила тем, что смотрела футбольный матч Нидерланды – Украина и поддерживала своих. И то, что ролик Белодед сопроводила хештегом "евро2021" вместо 2020 – просто мелочи.

Дарья Белодед смотрит футбол

Напомним, 20-летняя киевлянка не поехала на чемпионат мира и готовится к Олимпийским играм на сборе в горах. Недавно Белодед подурачилась с подругами в Карпатах и предстала в боевой форме.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина: