Горы мусора и пивных банок: как фанаты Шотландии оторвались на улицах Лондона

Болельщики шотландской сборной бурно праздновали ничью с Англией в столице Великобритании, но некоторые все-таки остались в городе, чтобы убрать за собой

Веселые фанаты сборной Шотландии / Фото: Reuters

Болельщики сборной Шотландии от души оторвались вчера в Лондоне до, во время и после матча второго тура группового этапа Евро-2020 с Англией (0:0). На радостях болельщики оставили после себя горы мусора, ведь "Тартановая армия" не проиграла англичанам и набрала первый балл на турнире.

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Хотя некоторые шотландские фанаты решили, что такое поведение недопустимо, поэтому остались и помогали убирать улицы Лондона.

Напомним, что сборная Англии продолжает возглавлять список сборных с наибольшим количеством ничьих на чемпионатах мира и Европы, сыграв в 17 раз со счетом 0:0.

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