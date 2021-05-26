Гороскоп с изюминкой на 26 мая: затмение наградит Весы и отправит Рака за адреналином

Астрологический и спортивный прогноз на среду, 26 мая, для всех знаков зодиака. Сегодня на всех отразится лунное затмение, поэтому будьте внимательны

Прыгун в воду совершает очередную попытку / Фото: Reuters

В среду, 26 мая, нас ждет лунное затмение. Поэтому день может получиться очень непредсказуемым и эмоциональным для многих знаков зодиака. А в футболе сегодня – большая битва. В финале Лиги Европы встречаются английский Манчестер Юнайтед и испанский Вильярреал.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Сегодня у вас не лучший день для покупки недвижимости или авто, хотя новая Феррари Роналду провоцирует на такие мысли. Но звезды уверены, что вас попытаются обмануть. А они часто бывают правы. И хотя к финишу в делах вы сегодня придете быстрее других, рискуете нажить парочку врагов. Вечер проведите спокойно – бег или плавание вам не повредят.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Вашему ораторскому мастерству в среду позавидует сам сэр Алекс Фергюсон или Фил Джексон, а уж эти коучи умели завести команду. И все ваши собеседники вынесут пользу из этого общения. Даже начальство на работе будет отзывчивым и услужливым, словно вы достали им билеты в первый ряд на бой Усика. И все командные виды – сегодня ваш конек.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Как и многие знаки, вы сегодня будете крайне эмоциональны и даже сентиментальны. Самое время пересмотреть любимые турниры и даже всплакнуть вместе с победителями. Также в вас проснется желание брать уроки музыки или танцев. Хотя можете ограничиться и аэробикой, чтобы спалить лишние калории перед романтическим ужином.

РАК. 22 июня — 22 июля

Утро – ваш звездный час. Вы войдете в офис бодрой походкой, словно догнали Серену Уильямс по титулам на "Большом шлеме", и это еще не конец. Ваш энтузиазм будет заразителен. Но проблемы, возникшие днем, могут подавить вас. Поэтому при первых проявлениях стресса, сделайте перерыв, а вечером зарядите себя адреналином от кайт-серфинга.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Дела поглотят вас целиком. Вы побываете в шкуре президента Барселоны, когда надо удержать Месси, найти для команды молодую звезду и пару-тройку новых спонсоров, чтобы избежать финансового краха из-за пандемии. Совещания, переговоры, итоги сезона. После такого напряженного дня расслабьтесь в кругу близких, поиграйте во фрисби или боччу.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Карьера отойдет на второй план. И это не страшно. Даже большие звезды берут тайм-аут на восстановление. Больше времени проведите с семьей и друзьями. Студентам пора готовиться к экзаменам, иначе пролетите на "драфте". Хороший день, чтобы купить жилье, а также совершить велотур на природу и устроить семейные соревнования по прыжкам в воду.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Сегодня вы блеснете разными талантами. Может оказаться, что помимо дриблинга, у вас прекрасный хук, да и прыжок в длину на уровне олимпийского норматива. Это заметят и боссы, которые могут поднять вам зарплату или продвинуть по службе. Но успех не должен вас опьянять, а то буде больно падать. Пробегите пару километров, вернитесь на землю.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Сегодня вы будете думать сердцем, а не головой. Только не ломайте ракетки и не кидайтесь мячами в соперника, если что-то не получится. Вы не сможете подавить чувства, даже если сильно захотите. Но выражайте их осторожно, особенно публично, иначе подмочите свою репутацию. Займитесь спокойными видами, силовой тренировкой, медитируйте.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Пляшите, тренер вас заметил! Босс на работе доверит множество сложных, но важных поручений. И не стоит прибегать к допингу, у вас достаточно сил, чтобы пройти все виды, как опытный пятиборец, и добиться успеха. А работа будет оценена звонкой монетой. В конце дня можете испытать себя в ринге или на татами, а потом отдохнуть под Лигу Европы.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вы начнете день на позитиве, предвкушая если не мировой рекорд, то победу в своей собственной битве. Такой самоотдаче и решимости мог бы позавидовать сам Мохаммед Али. И это поможет получить преимущество над оппонентами. В семье будет царить мир и любовь. Хорошее время для прогулок под звездами, в том числе на яхте.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Эй, сегодня вы – MVP! Даже если кто-то раскачивает лодку, вы остаетесь невозмутимыми. Вам даже удастся двойной удар – порадовать и начальство на работе, и любимого человека! При этом силы, как у хорошего триатлониста, не будут покидать вас до последнего метра дистанции. Так что можете выбирать любую нагрузку. Да, и конная прогулка будет кстати.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Держите себя в руках. Даже если противник провоцирует, не позволяйте эмоциям уничтожить вашу стратегию. Иначе – фолы, удаления, штрафы? Оно вам надо? Вы же не Дани Алвес, который мстит втихаря. Поэтому не смешивайте сегодня бизнес и чувства. Тем более, что вас ждут деловые поездки. А чтобы найти баланс, займитесь йогой.