Гороскоп с изюминкой на 25 мая: Овен возьмет лук, а Водолей ждет парус

Астрологический и спортивный прогноз на вторник, 25 мая, для всех знаков зодиака. Сегодня многие будут нуждаться в хорошей компании, а также физической активности

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay

Весна сдает свои позиции летней жаре, когда хочется выбраться поближе к воде или поваляться в тени деревьев. К сожалению, в начале рабочей недели сделать это сложно. Тем не менее 25 мая окажется достаточно удачным днем для большинства знаков зодиака. Главное во вторник – не забывать уделять внимание близким, а также держать себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Вы настроились сегодня пахать до седьмого пота, но звезды сулят успех в любви. Так что с утра включите Леброна Джеймса, который рвется к кольцу, не видя препятствий, домучайте самые неотложные дела, а потом отправляйтесь на долгую романтическую прогулку. Можно впечатлить вторую половинку и стрельбой из лука.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Сегодня главное – не ввязываться в конфликты и не совать нос в чужие дела. Любые стычки закончатся для вас, если не нокаутом, то тяжелым нокдауном однозначно. Поэтому длинная пробежка или заплыв в одиночестве – лучший выход для досуга. А там и плей-офф НБА или НХЛ по телеку подоспеют.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Это ваш день! Никаких скучных проектов или серьезных переговоров! Даже если от вас зависит, примет ли Украина зимнюю Олимпиаду-2030, это может подождать. Займитесь любимыми делами и своей личной жизнью. Покатайтесь с любимым человеком на байдарке, велосипеде или верхом на лошади.

РАК. 22 июня — 22 июля

Сегодня может наступить переломный момент в вашей карьере – дальше прозябать во второсортных лигах или замахнуться на место в элите. Но будьте готовы дать бой завистникам, которые не заинтересованы в вашем успехе. Так что тренировка по боксу или джиу-джитсу во вторник будет очень кстати.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Вы успеете выполнить все запланированные дела с ловкостью Бессоновой и реакцией Буффона в его лучшие годы. А все трудности забудутся, как только увидите количество нулей в своем гонораре, часть из которого тут же захочется потратить. Снять нервное напряжение после тяжелого дня поможет спорт – от футбола с друзьями до уединенной йоги.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Вашей деловой хватке сегодня позавидует сам Мейвезер, а уж этот парень знает, как выжать максимум из своих кулаков и человеческих слабостей. Проявите воображение в делах и переговорах, не бойтесь высказывать свое мнение, и желанный трофей не заставит себя ждать. А навыки благородного фехтования еще больше повысят ваш статус.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Вы почувствуете в себе силы пробежать марафон или взобраться на какую-нибудь легендарную вершину. И не сойдете с дистанции, пока не переделаете всю работу, увлекая своими идеями окружающих. Но если вам и этого покажется мало, направьте энергию в мирное русло – танцы или настольный теннис отлично для этого подойдут.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вы бы очень хотели занимать первые строчки в списках богачей Forbes и утереть носы этим Макгрегорам и Месси, чтобы не переживать о будущем. И вторник сулит денежную выгоду. Это не 180 млн долларов, заработанные за год Конором, но вы будете довольны. После чего, наверняка, снова захотите проверить свои возможности в кроссфите или борьбе.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Сегодня мужчина-Стрелец почувствует себя секс-символом. Криштиану Роналду или Дэвид Бекхэм – не меньше. И будет пользоваться популярностью у дам. Да и женщины будут считать себя неотразимыми. Но не стоит поддаваться соблазнам. Лучше побросайте мяч или освойте дартс в компании друзей.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Нужно стараться грамотно разложить силы на целый день. Иначе после утренних домашних забот вы будете не в форме, что отразится на работе. Но продуманный график поможет вашему мозгу щелкать задачи также быстро, как летают в ринге кулаки Ломаченко. А закончить день лучше стретчингом или пилатесом.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолеям стоит ждать хороших новостей. Это еще не олимпийская лицензия для нашей баскетбольной сборной, но проделанная ранее работа выльется в приятные награды – деньги или интересные предложения. Вы будете чувствовать легкость, словно метнули копье за линию мирового рекорда. И в такой день как нельзя кстати прогулка под парусом.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Вы можете угодить в беду и остаться вне игры из-за невнимательности или поспешности в делах. Но команда не оставит своего лидера. На выручку придут друзья и коллеги, способные подсказать неожиданное решение трудной задачи. Хотя, как заставить сборную Украины забивать больше, они тоже, вряд ли, знают. А завершайте день – бадминтоном.

Сюжет Елизаветы Герасимюк, Никиты Воробьева, Виктора Белогорцева Видео: Сегодня