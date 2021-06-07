Города Евро: Вечный Рим с пастой от неверных жен и кровавой ареной империи

Представляем города Евро. Чемпионат начнется 11 июня в столице Италии, где можно попробовать самый ароматный кофе и хрустящую выпечку, глядя на шедевры древности и сердце католической веры

Рим умеет поразить туристов видом и вкусом

Символично, что именно Вечный Рим даст старт чемпионату Европы по футболу. Евро-2020 откроется в столице Италии матчем между хозяевами и Турцией на Олимпийском стадионе. Но в этом древнем городе есть много интересного, помимо самого футбола, в том числе кухня, от которой хочется проглотить язык, и уникальная архитектура.

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1. Любые развалины древнего города могут стать отличным фоном для фото, однако первенство держит величественный Колизей. Одно из самых впечатляющих сооружений античного мира, которое сохранилось до наших дней. Главная арена Древнего Рима, де проходили гладиаторские бои и травля пленников дикими животными. В честь открытия Колизея в 80 году н.э. были устроены Великие Игры, которые продолжались больше трех месяцев.

2. Хотя влюбленные отдают предпочтение самому романтичному фонтану в мир – Треви. В этом году со своим парнем его посетила и первая сабля мира, украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Статуя морского бога олицетворяет воду, которая вот уже столько веков приносит свою живительную прохладу в Рим. За левым плечом Нептуна, в нише фасада дворца Поли, находится статуя богини Здоровья. Справа компанию ей составляет богиня Изобилия.

Говорят, что бросив монету к ногам богинь, можно рассчитывать на их благосклонность. А также на успех в любви. И туристы ежедневно оставляют в фонтане порядка 1500 евро.

Что посетить в Риме

Что стоит посмотреть в Риме? Это коварный вопрос, потому что в городе, чья история насчитывает несколько тысячелетий, внимания достойно практически все. Мы уже упоминали крайне популярные среди туристов Колизей и Фонтан Треви. А вот еще несколько, безусловно, незабываемых мест.

1. Пантеон. Один из символов архитектуры Древнего Рима. "Храм всех богов" появился еще в первые десятилетия нашей эры и изначально был местом поклонения языческим богам, но в 7-м веке был освящен как христианский. Высота сооружения составляет 42 метра, а в вершине купола есть сквозное отверстие – "Око Пантеона". Это самое большое из античных купольных сооружений, сохранившееся до наших дней, где первым был похоронен Рафаэль.

2. Аппиева дорога — одно из чудес Римской империи. Путь в 540 км начинается в самом сердце Рима и идет к портовому городку Бриндизи на берегу Средиземного моря. Базальтовая брусчатка, по которой еще с 4-го века до н.э. передвигались воины империи, торговцы, мыслители и путешественники. Вдоль дороги расположились живописные руины гробниц, колумбариев, замков, цитаделей, подземных катакомб, а также уникальные для города сосны Пинии.

3. Наверное, только в Риме одно из достопримечательностей города – другое государство. Конечно же, речь идет о Ватикане – доме Католической церкви и резиденции Папы Римского. Он прославился своими музеями, где собраны выдающиеся коллекции живописи, скульптуры и прикладного искусства. Здесь можно подняться на обзорную площадку собора святого Петра и увидеть весь Рим с высоты птичьего полета.

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Что пить и чем закусывать

В Италии делают такое мороженое, что пальчики оближешь. И Рим тут не исключение. Но утро стоит начать с чашечки ароматного кофе на одной их живописных улочек или площадей, к которой вам предложат хрустящую выпечку – от местных круассанов "корнетти" до панини.

Конечно же, в Италии нужно пробовать настоящую пиццу, пасту и лазанью. Только классическая римская паста – островата, с овечим сыром и перцем. Ее в шутку называют пастой неверных жен, у которых после свиданий на большее нет времени. В центре цена на пиццу в среднем 5-12 евро, паста – 6-12.

А исконно римская пицца – бьянка. Она тонкая и хрустящая с крупными кристаллами морской соли и оливковым маслом. Местные любят ее с ломтем вареной колбасы – мортаделлы. Из необычной еды в Риме – тушеные бычьи хвосты, обильно приправленные томатным соусом со специями и... шоколадом. Кода алла ваччинара – аутентичная еда римских скотобоев.

Алкоголь в ресторанах и кафе Рима востребован меньше, чем кофе. Капучино или эспрессо стартует в заведениях от 1,5 евро. Но и выбор спиртного в стране большой. Итальянцы любят некрепкое пиво – 3,5%. Однако основной напиток в Италии – это вино (от 1,5 до 8 евро за бокал). Также в ходу ликер Лимончелло, который многие делают дома.

Транспорт Рима

Опытные туристы утверждают, что по Риму гулять только пешком. Но и городской транспорт хорошо развит. Самый популярный вид в городе – автобус, который ездит часто и охватывает весь город. Но есть еще метро из трех линий, трамваи, троллейбусы, маршрутки и поезда. Билет на поездку в любом из них в течение 100 минут стоит 1,5 евро. Проездной на 24 часа – 7€, на 48 часов – 12,50€, на 72 часа – 18€, на неделю – 24€.

Запомните, что срок действия суточных проездных в Риме истекает в полночь того дня, когда вы его прокомпостировали. Кстати, старые оранжевые трамваи из фильмов Феллини можно найти в районе Сан-Джованни-ин-Латерано и Пренестина.

Что взять с собой

Так уж повелось, что из Италии, которая славится своей кухней, везут в основном еду и спиртное: популярный сыр Пармезан, местная ветчина прошутто и разные колбасы, оливковое масло, вяленые томаты, вина, в особенности Кьянти, граппу и ликеры Лимончелло и Амаретто.

Есть в Италии и еще одна изюминка – карманный кофе. Это небольшие конфеты – порция кофе эспрессо, покрытая шоколадом. Конфету нужно кинуть в горячую воду, и получится великолепный кофе с шоколадом. Упаковка 14 штук — около 7 евро.

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