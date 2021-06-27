Города Евро: сказочная Севилья, подарившая корриду, фламенко и херес

Столица Андалусии стала хозяйкой чемпионата Европы по футболу в последний момент, но стала его украшением с невероятной архитектурой и незабываемым колоритом

Севилья

Колоритная и немного сказочная Севилья расцвела на границе Запада и Востока. В архитектуре и культуре Андалусии смешалась культура нескольких империй. Католические соборы, минореты и мавританское прошлое. Родина фламенко, корриды и хереса перехватила матчи Евро-2020 в последнюю минуту, подстраховав страдающее от коронавируса Бильбао. Севилья принимала три матча группового раунда в квартете E, а также один поединок 1/8 финала.

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В Севилье масса красивых мест – хоть живописные старые улочки или уютная набережная Гвадалквивира. Но, безусловно, шикарные снимки у всех без исключения получаются на площади Испании. Красивейший архитектурный ансамбль в центре парка Марии Луизы, романтичный канал в виде полукруга и фонтан просто завораживают и выглядят очень эффектно. Площадь создали в 20-е гг. XX столетия к открытию Иберо-Американской выставке.

Что посетить в Севилье

1. Богато украшенная крепость Алькасар, построенная во времена правления мавританский династии Альмохадов, предмет гордости не только Севильи, но всей Испании. Витиеватая арабская архитектура, лепнина, изящные полы, потолки и стены привлекают туристов. Алькасар – старейший из королевских дворцов Европы, верхние покои – все еще резиденция испанских королей. Но если их нет в Севилье, там гуляет публика и киношники. Например, снимали и "Игру престолов".

2. Ни один турист в городе не прошел и мимо Севильского кафедрального собора, построенного в готическом стиле. Здесь находится гробница знаменитого мореплавателя Христофора Колумба и знаменитая ажурная колокольня Хиральда, которая создавалась еще XII веке и первоначально служила минаретом.

3. Уже ни один год в Испании продолжается война фанатов корриды и ее противников, которым жаль убивать быков. Однако это не повод, чтобы не посетить поистине культовое для Андалусии место – арену для корриды Маэстранса XVIII века. Здесь впервые матадор сошел с лошади, и появилась пешая коррида. В музее арены хранится плащ, расписанный Пабло Пикассо. А напротив – расположен памятник цыганке Кармен, которая в оперной постановке погибла на этом месте.

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4. И конечно же, не забудьте вживую насладиться местным фламенко – в специальном музее, в одном из заведений города или просто на улице.

Что пить и чем закусывать

В Севилье великое множество уличных кафе на любой кошелек. Пить там принято в основном сангрию, пиво (от 1 евро за 0,2 литра), вино (среднем от 2,5 евро за бокал) и, конечно же, разновидность крепленого вина – херес. Он производится в одной-единственной провинции Испании – Андалусии из белого винограда. Он бывает и сухим до кислоты, и приторно сладким с пряностями.

Севилья считается и родиной тапаса – различных закусок. Среди популярных – испанская тортиль или картофельный омлет, галисийский осьминог, оливки, пряный картофель, овечий сыр из региона Ла Манча и обязательно тапас с хамоном. Стоимость закуски от 2 до 3 евро. И выгоднее тут ходить компанией и заказать целый микс-набор за 15-20 евро. Также, говорят, что именно в Андалусии придумали гаспачо – холодный суп из томатов.

Транспорт Севильи

Если остановиться недалеко от центра, то по Севилье приятно гулять пешком. Но и городской транспорт здесь очень хорошо развит. В городе 4 линии метро, сеть автобусных и трамвайных маршрутов, а также ряд ночных автобусов. Одноразовый билет для поездки на автобусе или трамвае стоит 1,40 евро.

Дневной на все виды транспорта – 5 евро, на 3 дня – 10. Но взимается 1,50 евро залога, который будет возвращен при возврате карты. Есть и пополняемая карта — Tarjeta multiviaje. Поездка по карте без пересадок в течение часа стоит 0,69 €, с пересадками — 0,76 €.

Что забрать с собой

Тут двух мнений быть не может – конечно же, херес и кастаньеты. Но если алкоголь вам чужд, то местные бренды выпускают изумительные шелковые платки ручной работы, а также мужские шляпы. Славится и местная керамика. Самый ходовой товар у туристов – чаша для оливок.