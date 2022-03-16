Гордость Украины! Яремчук помог Бенфике сотворить сенсацию в Лиге чемпионов

Роман Яремчук вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

В Лиге чемпионов продолжают определяться четвертьфиналисты турнира. Сегодня в одном из поединков за путевку в следующий раунд сражались Аякс и Бенфика.

Первая встреча команд в Лиссабоне завершилась боевой ничьей – 2:2. Тогда Себастьян Алле забил в чужие и свои ворота, также по голу записали на свой счет Душан Тадич и Роман Яремчук.

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Сегодня же украинский форвард остался на замене и вышел лишь на 72-й минуте. До этого команды создали минимум моментов, хотя игровое преимущество было на стороне хозяев.

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Впрочем, сразу же после его выхода Бенфика открыла счет. Правда, украинец не поучаствовал в голевой комбинации. Гримальдо точно подал со штрафного на голову Нуньесу, который и пробил Онана.

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Аякс не нашел, чем ответить Бенфике, и сенсационно покинул Лигу чемпионов. В группе голландцы выиграли все матчи, однако на первой же стадии плей-офф споткнулись на недавнем обидчике Динамо.

Яремчук выходит в четвертьфинал ЛЧ и станет там третьим украинским представителем. Ранее до этой стадии дошли Александр Зинченко с Манчестер Сити и Андрей Лунин с Реалом.

Аякс – Бенфика 0:1

Гол: Нуньес, 77

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Аякс : Онана – Мазрауи, Тимбер (Кудус, 90+7), Мартинес, Блинд – Альварес (Бробби, 82), Бергейс (Классен, 82), Гравенберх – Антони, Алле, Тадич.

Бенфика : Влаходимос – Жилберто (Лазаро, 90+2), Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Вайгль, Эвертон (Яремчук, 72), Таарабт (Мейте, 46) – Рафа Силва, Нуньес (Гонсалвеш, 81), Рамос (Бернарду, 90+1).

Предупреждения : Тимбер, Блинд, Гравенберх – Рамос.