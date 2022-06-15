Гордость Украины! Талант Динамо номинирован на звание лучшего молодого футболиста Европы

Илья Забарный стал лидером Динамо и сборной Украины / Фото: Getty Images

В конце года по традиции будет назван не только обладатель Золотого мяча (лучший футболист мира). Также свою награду получит и лучший молодой игрок.

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На премию Golden Boy могут претендовать футболисты до 21 года, которые выступают в элитном дивизионе европейской страны. Сегодня был опубликован список из 100 номинантов на награду.

В него попал один украинский игрок. Речь о лидере Динамо и защитнике сборной Украины Илье Забарном. Его номинируют на Golden Boy уже второй год подряд.

Защитник сборной Украины Илья Забарный / Фото: Reuters

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Постепенно организаторы будут отсеивать по 10 игроков, пока не дойдут до победителя. Забарному предстоит серьезная конкуренция с такими восходящими звездами, как:

Джуд Беллингем (Боруссия Д);

Эдуардо Камавинга (Реал);

Гави (Барселона);

Джованни Рейна (Боруссия Д);

Райан Гравенберх (Бавария);

Энтони Эланга (Манчестер Юнайтед);

Ансу Фати (Барселона);

Джамаал Мусиала (Бавария);

Юссуф Мукоко (Боруссия Д).

В свои 19 лет Забарный уже наиграл 57 матчей за Динамо, отметившись одним голом. Также Илья закрепил за собой место в основе сборной Украины, за которую провел 24 поединка. С ней он стал четвертьфиналистом на последнем Евро.