Гонщиков "Дакар"-2022 отправят выживать в самую жаркую пустыню мира

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Организаторы знаменитого ралли-рейда "Дакар" опубликовали маршрут многодневки на 2022 год. В третий раз подряд "Дакар" примет Саудовская Аравия.
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Экстремальное ралли стартует 2 января и продлится до 14 января. Как и в прошлом году, финиш многодневки состоится в Джедде, а вот старт гонщики возьмут в Хаиле. Во время многодневки участникам предстоит преодолеть одну из самых крупных и жарких пустынь мира – Руб-эль-Хали или как ее еще называют "пустая четверть".
"Чтобы найти новые вызовы, маршрут 2022 года пройдет в "пустой четверти", песчаной и загадочной. Окруженные обширными песчаными полосами и дюнами, специалисты в седле или за рулем смогут насладиться пейзажем при условии, что они хорошо используют свои навыки навигации", – говорится в анонсе многодневки.
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