Гонщика Формулы-1 забирают в российскую армию за прогулы военной кафедры

Российский гонщик Никита Мазепин прогуливал военную кафедру в университете и теперь может загреметь в армию, если его проблемы не решит папа-бизнесмен

Никита Мазепин

Интересная ситуация сложилась у гонщика команды Формулы-1 Хаас Никиты Мазепина. Российский пилот провально дебютировал в "Королевских гонках", где ему средний палец показывают даже другие гонщики.

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А теперь ко всему прочему прибавились проблемы с учебой. Как рассказал отец гонщика, российский бизнесмен и владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, его сына зовут в армию из-за прогулов военной кафедры, сообщает ТАСС.

"И он меня спрашивает: "Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка", – рассказал Мазепин-старший.

Интересно, что, несмотря на занятость в Формуле-1, Мазепин нашел время, чтобы защитить выпускную квалификационную работу в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.