Гонку с факом и аварией россиянина выиграл Ферстаппен. Хэмилтон – второй

В Имоле завершилась вторая гонка сезона-2021 Формулы-1. Многострадальное Гран-при Эмилии-Романьи выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим – Ландо Норрис из Макларена.

Напомним, гонка в Имоле прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали пилот Мерседеса Валттери Боттас и представитель Уильямса Джордж Расселл. Спровоцировал ДТП последний, за что получил от Боттаса средний палец.

Остановка гонки помогла Хэмилтону ликвидировать отставание от конкурентов и прорваться с девятой позиции, на которой он оказался после вылета, на вторую.

Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: Reuters

Добавим, что российский пилот Хааса Никита Мазепин снова попал в аварию на первом круге, но продолжил гонку и показал 17-й результат – худший среди всех, кому удалось добраться до финиша. Его напарник Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля, стал 16-м.

Гран-при Эмилии-Романьи. 18 апреля

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 круга

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +22,000

3. Ландо Норрис (Макларен) +23,702

4. Шарль Леклер (Феррари) +25,579

5. Карлос Сайнс (Феррари) +27,036

6. Даниэль Риккардо (Макларен) +51,220

7. Ланс Стролл (Астон Мартин) +51,909

8. Пьер Гасли (Альфа Таури) +52,818

9. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1.04,773

10. Эстебан Окон (Альпин) +1.05,704

11. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.06,704

12. Серхио Перес (Ред Булл) +1.07,151

13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.13,184

14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

15. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг

16. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг

17. Никита Мазепин (Хаас) +2 круга

Сошли

18. Валттери Боттас (Мерседес)

19. Джордж Расселл (Уильямс)

20. Николас Латифи (Уильямс)

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Напомним, три недели назад первый этап Формулы-1 в Бахрейне выиграл Льюис Хэмилтон.