Гонку с факом и аварией россиянина выиграл Ферстаппен. Хэмилтон – второй

В Имоле завершилась вторая гонка сезона-2021 Формулы-1. Многострадальное Гран-при Эмилии-Романьи выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим – Ландо Норрис из Макларена.
Напомним, гонка в Имоле прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали пилот Мерседеса Валттери Боттас и представитель Уильямса Джордж Расселл. Спровоцировал ДТП последний, за что получил от Боттаса средний палец.
Остановка гонки помогла Хэмилтону ликвидировать отставание от конкурентов и прорваться с девятой позиции, на которой он оказался после вылета, на вторую.
Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: Reuters
Добавим, что российский пилот Хааса Никита Мазепин снова попал в аварию на первом круге, но продолжил гонку и показал 17-й результат – худший среди всех, кому удалось добраться до финиша. Его напарник Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля, стал 16-м.
Гран-при Эмилии-Романьи. 18 апреля
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 круга
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +22,000
3. Ландо Норрис (Макларен) +23,702
4. Шарль Леклер (Феррари) +25,579
5. Карлос Сайнс (Феррари) +27,036
6. Даниэль Риккардо (Макларен) +51,220
7. Ланс Стролл (Астон Мартин) +51,909
8. Пьер Гасли (Альфа Таури) +52,818
9. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1.04,773
10. Эстебан Окон (Альпин) +1.05,704
11. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.06,704
12. Серхио Перес (Ред Булл) +1.07,151
13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.13,184
14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
15. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг
16. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг
17. Никита Мазепин (Хаас) +2 круга
Сошли
18. Валттери Боттас (Мерседес)
19. Джордж Расселл (Уильямс)
20. Николас Латифи (Уильямс)
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Напомним, три недели назад первый этап Формулы-1 в Бахрейне выиграл Льюис Хэмилтон.
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