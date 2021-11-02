Голы будет забивать Гармаш! Луческу назвал состав на Барселону

Денис Гармаш выйдет в старте на матч против Барселоны / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Барселона состоится в НСК "Олимпийский", – начало – в 22:00. Смотреть Динамо – Барселона можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

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Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Гармаш

Запасные: Бойко, Бурда, Шабанов, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Антюх, Витиньо, Рамирес, Шкурин

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Барселона: тер Стеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Бускетс, Гонсалес, Френки де Йонг, Гави, Фати, Депай

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Рональд Араухо, Рикард Пуч, Дембеле, Демир, Коутиньо, Л. де Йонг, Юмтити, Бальде, Санс

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Динамо занимает последнее место в турнирной таблице группы Е, не забив в текущем сезоне еще ни одного гола. Барселона располагается над киевлянами с тремя баллами в активе. Они свой первый мяч в евросезоне забили в предыдущем матче против Динамо.