2 ноября 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 ноября 19:45
Мальме 0
Челси 1
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
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Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Лейпциг --
ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Аякс --
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Шериф --
Интер --
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Александрия --
Металлист 1925 --
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Минай --
Мариуполь --
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Динамо --
Ворскла --
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Рух --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Голы будет забивать Гармаш! Луческу назвал состав на Барселону

Александр Трикиша
2 ноября, 20:57
Главные тренеры Динамо и Барселоны определились с составами на сегодняшний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

Денис Гармаш выйдет в старте на матч против Барселоны / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Барселона состоится в НСК "Олимпийский", – начало – в 22:00. Смотреть Динамо – Барселона можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

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Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Гармаш

Запасные: Бойко, Бурда, Шабанов, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Антюх, Витиньо, Рамирес, Шкурин

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Барселона: тер Стеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Бускетс, Гонсалес, Френки де Йонг, Гави, Фати, Депай

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Рональд Араухо, Рикард Пуч, Дембеле, Демир, Коутиньо, Л. де Йонг, Юмтити, Бальде, Санс

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Динамо занимает последнее место в турнирной таблице группы Е, не забив в текущем сезоне еще ни одного гола. Барселона располагается над киевлянами с тремя баллами в активе. Они свой первый мяч в евросезоне забили в предыдущем матче против Динамо.