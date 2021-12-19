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Головная боль Луческу возвращается. Французский клуб избавится от скандального динамовца

Сергей Шаховец
19 декабря, 11:35
Вингер французского Труа Жерсон Родригес может досрочно вернуться в киевское Динамо

Жерсон Родригес не прижился в Труа / Фото: Коллаж: Сегодня

Наставник французского клуба Лоран Баттлес недоволен игрой арендованного динамовца, а также его поведением вне футбольного поля.

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Люксембуржец пропустил три последних матча чемпионата Франции, а также не был включен в заявку на кубковый поединок против Нанси (1:1, 2:4 по пен.), прошедший 18 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Родригес провел 9 поединков, в которых забил один гол. Последний раз Жерсон выходил на поле 28 ноября в матче против Марселя (0:1).

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Отметим, что Жерсон Родригес перешел в Труа на правах аренды до конца сезона с дальнейшим правом обязательного выкупа. Неуживчивый характер люксембуржца дал о себе знать во Франции, и теперь руководству Динамо опять нужно искать пристанище своему скандальному футболисту.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук на отдыхе / Фото: Instagram

Напомним, что Жерсон постоянно скандалил с тренерами Динамо, за-за чего люксембуржца отправляли из Киева подальше. В сезоне 2019/20 у Родригеса была аренда в турецком Анкарагюджю, но и там форвард имел проблемы с поведением.

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Жерсон Родригес пытается забить ударом через себя / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А тем временем девушка скандальной звезды Динамо Жерсона Родригеса с размахом посетила киевские рестораны. За ночь она успела побывать в двух заведениях, где оставила в сумме 167 370 гривен.

Ольга Янчук хорошо отдохнула в ресторане / Фото: Instagram