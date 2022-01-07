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"Голодный и агрессивный". За что Бенитес обозвал Миколенко

Сергей Шаховец
7 января, 12:40
Испанский наставник Эвертона возлагает огромные надежды на украинского защитника Виталия Миколенко

Миколенко - это будущее Эвертона, считает Рафа Бенитес / Фото: Коллаж: Сегодня

В первый день нового года Виталий Миколенко стал игроком английского Эвертона. Украинец готовится к дебюту в составе "ирисок" под руководством титулованного тренера Рафы Бенитеса.

Испанский наставник очень рассчитывает, что украинский новичок Эвертона, а также шотландец Натан Паттерсон, которого подписали вслед за Миколенко, помогут укрепить защитные редуты ливерпульской команды.

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"Если анализировать мои команды, то они агрессивные, идут вперед, прессингуют, стараются отбирать мяч высоко, создавать шансы и забивать голы. И в то же время нужно удерживать баланс. Баланс между обороной и атакой – это ключ к тому, чтобы выигрывать. Не только матчи, но и трофеи.

Надеюсь, они дадут нам свежесть в ногах и лицах, чтобы улучшить конкуренцию. Думая о будущем, мне нравится видеть Эвертон растущим и улучшающимся, в психологическом аспекте – тоже.

Очень сложно создать ментальность победителей, которая позволит нам конкурировать в будущем. Это и приход молодых игроков, голодных, которые хотят быть здесь, сражаться и отдавать всего себя на поле.

Натан и Виталий имеют характеристики, которые мы искали – они любят идти вперед и обеспечивать кроссами игроков в атаке.

Не хочу возложить на них давление, потому что они молоды и нуждаются в том, чтобы познакомиться с АПЛ. Но эти футболисты – будущее Эвертона, это точно", – сказал пресс-службе Эвертона Бенитес.

Добавим, что дебют Миколенко может состояться 8 января – в этот день "ириски" проведут выездной матч третьего раунда Кубка Англии против Халл Сити.

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В английской же Премьер-лиге Миколенко может дебютировать 11 января, когда состоится матч Эвертон – Лестер.

Напомним, что за трансфер Виталия Миколенко Эвертон заплатил киевскому Динамо 23 миллиона евро.

Сам же Виталий, за 4,5 года в Эвертоне заработает около 500 млн гривен, по другим данным – свыше миллиарда.

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