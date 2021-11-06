6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец 4
Рух 3
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
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Голевая феерия во Львове: Черноморец и Рух забили семь мячей

Павел Василенко
6 ноября, 21:41
В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец обыграл Рух со счетом 4:3. Поединок прошел во Львове

Черноморец - Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

Отметим, что одесская команда по ходу поединка выигрывала со счетом 3:0, но львовяне смогли сравнять счет.

Напомним, что сегодня в Киеве Динамо проиграло Ворскле.

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На 83-й минуте гол Тлумака принес Черноморцу долгожданную победу. Команда Юрия Мороза не выигрывал девять матчей.

Черноморец занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Рух остался на 10-й позиции, имея в своем активе 13 очков.

Черноморец – Рух – 4:3

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Голы: Ванат, 30 (1:0). Авагимян, 38 (2:0). Цитаишвили, 57 (3:0). Мартынюк, 67 (3:1). Федорчук, 71 (3:2). Федорчук, 79 (3:3). Тлумак, 83 (4:3).

В следующем туре УПЛ Черноморец на своем поле сыграет с Динамо (19 ноября), а Рух отправится на игру с Шахтером (20 ноября).