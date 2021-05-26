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Голая велосипедистка в ванне: фото, когда Люсия принадлежит только самой себе

26 мая, 10:27

Андрей Трофимов

Словацкая спортсменка Яворчекова позволила себе выпить шампанского в необычном месте – очередной огненный снимок от звезды Instagram

Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Популярная словацкая велосипедистка и Instagram-модель Люсия Яворчекова, количество подписчиков которой насчитывает 2,1 млн человек, опубликовала очередное откровенное фото.

Красотка показала, как принимает ванну, держа в руке бокал вина. Тело словачки на снимке лишь слегка прикрывает пена.

"Время для самой себя", – подписала этот снимок Люсия

Напомним, ранее Люсия Яворчекова покрасовалась в самом диком бикини в истории велоспорта.

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WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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