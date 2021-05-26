Голая велосипедистка в ванне: фото, когда Люсия принадлежит только самой себе

Словацкая спортсменка Яворчекова позволила себе выпить шампанского в необычном месте – очередной огненный снимок от звезды Instagram

Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Популярная словацкая велосипедистка и Instagram-модель Люсия Яворчекова, количество подписчиков которой насчитывает 2,1 млн человек, опубликовала очередное откровенное фото.

Красотка показала, как принимает ванну, держа в руке бокал вина. Тело словачки на снимке лишь слегка прикрывает пена.

"Время для самой себя", – подписала этот снимок Люсия

"Mamma mia!"

"Невероятно сексуальна"

"Игривая девушка с игристым" – пишут в комментариях к фото поклонники Люсии Яворчековой

Напомним, ранее Люсия Яворчекова покрасовалась в самом диком бикини в истории велоспорта.