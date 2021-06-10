Голая Свитолина: пикантное фото от Элины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина / Фото: Instagram
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина побаловала фолловеров горячим контентом.
Одесситка опубликовала фото, на котором она стоит обнаженной, укутав часть своего тела простыней.
- "Ух!"
- "О, Элина!"
- "Прекрасна!"
- "Вау!" – восторгаются подписчики Свитолиной
Правда, в комментариях под фото Элины, опубликованном в ее Instagram, можно встретить и не самый лестный отзыв: "Не то что на корте".
Элина Свитолина прощается с Ролан Гаррос / Фото: Reuters
Напомним, на Открытом чемпионате Франции по теннису, который подходит к завершению в Париже, Свитолина выбыла 1/8 финала, уступив чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA) – 3:6, 2:6.
Объясняя раннее поражение на Гарросе, Свитолина сказала, что по ходу матча сильно перенервничала. А также посетовала на проблемы со здоровьем.
Читайте также:
- Смотрите вместе! Жена Артема Кравца смело высказалась о порно
- Видео – огонь! Сексапильная жена-блондинка Олега Гусева соблазнительно принимает душ
- Караоке от Белодед! Горячая Дарья зажигает под Бузову в Карпатах (видео)
- Обалдеть! Жена лидера сборной Украины – в сексуальном купальнике в Турции
- Чемпионка по фитнес-бикини надела купальник со шнуровкой в интимном месте