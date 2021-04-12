Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)

Недолгим был брак экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева с россиянкой Екатериной Беловой. Футболист сошелся с бывшей женой Аллой.

Буквально в августе Селезнев женился на Екатерине Беловой – российской модели, которая любит бокс и стрельбу. "Это навсегда", – написал тогда в соцсетях нападающий.

Однако уже в марте Селезнев появился на вечеринке с бывшей женой Аллой.

А вскоре генерал-майор СБУ Василий Вовк, сообщив о подписании контракта о предоставлении правовой поддержки между своей детективно-юридической компанией и семьей Селезневых, назвал Аллу женой футболиста – без приставки "бывшая".

В воскресенье, 11 апреля, Селезневы, Евгений и Алла, побывали в гостях в Днепре у Руслана Ротаня и его супруги Кристины. "С моими любимыми кумовьями", – подписала последняя этот снимок у себя в Instagram.

Между тем россиянка Екатерина Белова, от которой ушел Евгений Селезнев, с горя, как видно из ее страницы в Instagram, не умирает.

Модель принялась ударно участвовать в откровенных фотосессиях полностью или почти на сто процентов обнаженной.

При этом Белова, вспомнив о любви к оружию, отправилась на один из полигонов Москвы, где взяла в руки автомат и принялась оттачивать свою стрельбу.

"Кто не с нами, тот против нас", – изрекает грозная Екатерина

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