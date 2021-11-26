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4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Гола и пенальти Ярмоленко не хватило, чтобы претендовать на лучшего игрока Лиги Европы

Александр Трикиша
26 ноября, 14:41
УЕФА опубликовала список претендентов на лучшего игрока недели в Лиге Европы. Странно, что среди претендентов не нашлось место украинскому вингеру Вест Хэма Андрею Ярмоленко

Андрей Ярмоленко выдал лучший матч в сезоне за Вест Хэм / Фото: REUTERS

В матче пятого тура группового этапа против Рапида Ярмоленко забил гола и заработал пенальти для своей команды.

Тем не менее, в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы Ярмола не попал.

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Там другие претенденты:

  • Александр Соболев (Спартак)
  • Райан Черки (Лион)
  • Роберт Андрих (Байер)
  • Альфредо Морелос (Рейнджерс)

Вест Хэм гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Английский клуб не опустится ниже первого места в группе, где также выступают Динамо Загреб и Генк.

Андрей Ярмоленко и Дэвид Мойес. Фото: Reuters

Ранее появились слухи, что Ярмоленко может перейти в Дженоа Андрея Шевченко. Тренеру придется пойти на жертвы, чтобы заполучить лидера сборной Украины.

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Кстати, ранее мы писали, что Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан. Лидер сборной Украины со своей супругой пришел полакомиться мясом от знаменитого турецкого шеф-повара.