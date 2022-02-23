Глаза у Путина неадекватные: экс-тренер сборной Украины верит в нашу армию

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич не исключает полномасштабной войны с Россией. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.

"Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него все можно ждать. Глаза у него неадекватные.

Если все-таки будет полномасштабное наступление, нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от этого не денешься. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл России, далеко не все люди там неадекватны. Возможно, и в руководстве есть трезвые головы, которые этого не допустят.