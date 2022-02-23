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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Глаза у Путина неадекватные: экс-тренер сборной Украины верит в нашу армию

Павел Василенко
23 февраля, 17:56
Мирон Маркевич надеется, что в руководстве России есть люди, которые смогут не допустить кровопролития

Маркевич считает неадекватным президента РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич не исключает полномасштабной войны с Россией. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.

"Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него все можно ждать. Глаза у него неадекватные.

Если все-таки будет полномасштабное наступление, нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от этого не денешься. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл России, далеко не все люди там неадекватны. Возможно, и в руководстве есть трезвые головы, которые этого не допустят.

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Также надеюсь на наших международных партнеров, но главное – как мы будем настроены. Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся. Путину здесь просто не будет. Возможно, у него поменяется что-нибудь в голове. Но, глядя на него, этого не вижу", – цитирует Маркевича Трибуна.

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.