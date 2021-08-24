Главу украинских арбитров прооперировали после ДТП в Киеве: видео с места аварии

Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве / Фото: УАФ, Facebook

Автомобиль Ford, в котором передвигался Лучи, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль марки Audi.

В Сети сообщают, что за рулем Audi был народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин.

Кроме самого Лучи в автомобиле находился его помощник Роман Лишень и водитель. В Сети уже появилось видео с места происшествия.

"Лучано Луче и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести", – рассказал сайту УАФ председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

Ранее сообщалось, что на фоне судейских скандалов в украинском футболе УАФ планировала заменить главу комитета арбитров Лучано Лучи на бывшего словацкого рефери Любоша Михела.