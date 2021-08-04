Гимн Украины в Токио-2020! Как долго мы этого ждали

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS
Наконец-то! Свершилось! Украина выиграла свою первую золотую медаль Олимпийских игр. И "Ще не вмерла Україна..." зазвучало в Токио-2020.
Смотрите также: Гопак от Жана Беленюка
Борец Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом. В финале соревнований в весовой категории до 87 кг Беленюк уверенно победил венгра Виктора Леринца.
Символично, что награду нашему герою вручал легендарный атлет, глава НОК Украины, Сергей Бубка.
А потом был гимн Украины!
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":
- Медальный зачет Олимпиады
- Состав и медали сборной Украины
- Расписание Олимпиады в Токио
- Мы в Токио – эксклюзивные репортажи
- Хроники Олимпиады-2020 – топ-события всех дней
- Мисс сборной Украины на Олимпиаде – голосование
Новости на эту же тему: