Герой Евро-2020 неизлечимо болен

Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды / Фото: Reuters

Нападающий Ниццы и сборной Дании Каспер Дольберг рассказал, что в ходе медобследования у него выявлен диабет.

У Дольберга диабет первого типа, который может развиться в любом возрасте. Наиболее часто заболевают молодые люди до 30 лет, также заболевание может быть врожденным. Вылечить его невозможно, лучшее, на что может рассчитывать пациент, – облегчение симптомов и предотвращение осложнений, сообщает Евроспорт.

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"Эта новость стала неожиданностью, но я искренне рад, что наконец обнаружил причину недомогания последние пару недель. Счастлив, потому что врачи сказали мне, что правильное лечение никак не повлияет на мою футбольную карьеру", – заявил 24-летний футболист.

Дольберг стал героем сборной Дании на Евро-2020. В 1/8 финала он отличился дублем в ворота Уэльса, а в четвертьфинале забил Чехии и помог сборной пробиться в полуфинал турнира.

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Теперь же Касперу придется пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября), чтобы адаптироваться к лечению. Ранее Дания уже пробилась на ЧМ-2022.