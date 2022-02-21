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5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Герой Евро-2020 не поможет Украине в матчах с Шотландией

Сергей Шаховец
21 февраля, 20:48
Форвард Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик скорее всего не поможет команде Петракова в стыковых матчах ЧМ-2022

Артем Довбик / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Перед возобновлением футбольного сезона травмировался нападающий Артем Довбик. Во время работы в тренажерном зале футболист серьезно повредил грудную мышцу, сообщает ТаТоТаке.

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Теперь 24-летнему форварду необходима операция. По предварительным оценкам медиков, восстановление займет примерно 5-6 недель.

Таким образом, Довбик с большой долей вероятности не поможет сборной Украины в матче против Шотландии, который состоится 24 марта.

Днепр-1 – Александрия – 3:1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"


Добавим, что после осенней части чемпионата Артем возглавляет гонку бомбардиров. На счету нападающего Днепра-1 14 забитых мячей в 17 поединках.

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Стартовый матч весенней части чемпионата Днепр-1 сыграет против черниговской Десны 27 февраля.