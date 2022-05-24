Героиня Украины! Футбольного арбитра из Новой Каховки спасли от тюрьмы фашистов

Ирина Петрова протестовала против оккупантов в Новой Каховке

Город Новая Каховка в Херсонской области находится под оккупацией России уже несколько месяцев. Фашисты навязывают местным жителям свои порядки, хотя те явно высказывают недовольство и поддерживают Украину акциями протестов.

Одной из активисток стала арбитр УАФ Ирина Петрова. Девушка была похищена оккупантами с георгиевской ленточкой и, как оказалось, пробыла в местной тюрьме.

Реклама

Читайте также: Экс-вратарь Динамо получил ранение на фронте

Сегодня же президент УАФ Андрей Павелко на своей страничке в Facebook сообщил, что Ирину спасли с оккупированной территории. Нынче девушка находится в Киеве.

"За судьбу арбитра Ирины Петровой, которую оккупанты в Новой Каховке держали в тюрьме, волновалась вся футбольная Украина. К счастью, после всего пережитого ей, нам удалось успешно эвакуировать Ирину и сейчас она в безопасности в Киеве. Лично высказал свое восхищение ее патриотизмом и храбростью. С начала временной оккупации рашистами Ира вместе с многими жителями каждый день выходила на акции протеста против оккупантов и наотрез отказалась работать на матче, который организовали российские фашисты. За это ее упекли в тюрьму и угрожали лишением свободы. Но не слмали!

Реклама

Ирина – символ свободы и непобедимости Украины! Она искренне любит футбол и приняла мое предложение работать в штате единой команді УАФ. Горжусь тем, что у нас есть такие храбрые профессионалы-патриоты! Желаю Ирине и всем нам скорейшей победы над рашистским злом и возрождением единой и независимой Украины! Слава Героям! Слава Украине!"

Отметим, Петрова работала ассистенткой главного судьи на матчах мужского и женского футбольных чемпионатов Украины, а также занималась тренерской работой.