Герои Ирпеня: драматическая история спортивной солидарности разрушена "русским миром"

Ирина Коляденко смогла уехать из разрушенного Ирпеня / Фото: Коллаж: Сегодня

Полгода назад Ириной Коляденко восхищалась вся Украина дважды – сначала она завоевала бронзу Олимпийских игр в борьбе, а позже отдала подаренную квартиру в городе Ирпень своему тренеру Владимиру Яременко.

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Ирина Коляденко после победы в бронзовом финале Токио / Фото: Reuters

Но реалии жизни в Украине изменились 24 февраля. Вторжение российских оккупантов разрушили множество историй мирных украинцев, в том числе и спортсменов. Медалистка игр Токио-2020 стала заложницей орков в родном процветающем Ирпене.

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Коляденко до последнего оставалась под регулярными бомбардировками в родном доме, но сил терпеть настоящее уничтожение больше не было. Призерка олимпиады выложила все свои страдания на своей странице в Instagram.

Я была в Ирпене до последнего, я не могла так просто покинуть свой дом. Но меня заставили... российские орки, ракеты, танки! Но я верю в наших ребят, ВСУ, территориальную оборону, врачи, волонтеры и все люди, которые остались защищать наш город и нашу Украину. Я знаю, что мы вернемся в наш родной Ирпень, где будет тихо. А инфраструктуру построим!!!

Слава Украине!!!

/ Фото: Instagram koliadenko__8