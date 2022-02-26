Гендиректор Шахтера: Самой большой будет победа в этой войне за независимость Украины

Сергей Палкин: Вместе мы выстоим и победим / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сергей Палкин заявил, что Шахтер ищет варианты для эвакуации легионеров и их семей. Также он призвал футбольные клубы Европы и УЕФА оказать максимальную поддержку Украине.

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"В стране война. Россия совершила масштабное вторжение в Украину. Гибнут люди. Нет слов описать то, что происходит. Мировое сообщество должно остановить это как можно быстрее, – заявил генеральный директор "горняков" в комментарии официальному сайту Шахтера. – Я призываю клубы, с которыми мы играли, а это большинство топовых команд Европы, УЕФА, десятки миллионов болельщиков оказать на своем уровне максимальную поддержку Украине. Эта война касается каждого европейца сегодня. Только объединив силы, мы можем победить это безумие. Я верю, что вместе мы выстоим и победим. Я много пережил ярких моментов с Шахтером, но для меня лично самой большой победой в жизни будет победа в этой войне за независимость Украины".

"Относительно ситуации в клубе. Я нахожусь в Киеве. Большинство игроков и тренеров с семьями находятся в Киеве. Мы пытаемся найти варианты, как эвакуировать наших иностранцев и их семьи. Насколько я знаю, Соломон и Тете находятся уже за пределами Украины", – сказал Палкин.

"Сотрудники клуба – по домам, в бомбоубежищах, подвалах, в метро. Там, где более безопасно. Если есть возможность – эвакуируют семьи".

"На данный момент, по имеющимся данным, каких-либо пострадавших среди сотрудников и их семей нет. Стараемся поддерживать коммуникации внутри, обмениваемся информацией, поддерживаем друг друга".

"Все наши мысли сегодня – об окончании этой безумной войны. Об украинских воинах, о тех, кто защищает нашу страну и ее право на суверенитет и независимость. Верю, вместе мы победим!" – добавил генеральный директор Шахтера.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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