Где ключи от моего бимера? Потап кинул предъяву Зинченко в Турции

Футболист сборной Украины Аленксандр Зинченко во время отпуска, который проводит с беременной женой Владой, встретился с другой звездной парой – Потапом и Настей Каменских.

Судя по страничке Потапа в Instagram, они пересеклись в турецкой Анталии.

"Zin Zina, who got the keys from my bimmer?" – написал под этим фото с игроком Манчестер Сити Потап, несколько переиначив слова из песни ямайского диджея Бини Мэна – мол, кто стащил ключи от моего бимера?