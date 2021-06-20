Где и во сколько смотреть матч Швейцария – Турция

В последнем туре группы А в Баку встречаются сборные, которые сохраняют шансы выйти в 1/8 финала чемпионата Европы, команды ничья не устраивает

Швейцарские болельщики верят в свою команду / Фото: AFP

Сегодня Евро закончится минимум для одной из команд, которые встретятся в Баку. Хотя если будет ничья то с чемпионатом Европы распрощаются обе сборные. Чтобы сохранить надежду на плей-офф туркам нужно крупно побеждать.

Вот такие расклады перед матчем Швейцария – Турция, который начнется в 19:00 на Олимпийском стадионе.

Где смотреть матч Швейцария – Турция

Мы ведем мультимедийную трансляцию матча Швейцария – Турция с видео повтором голов. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Также игру можно посмотреть в интернете с помощью сервиса OLL.TV.

Напомним, что параллельно в этой группе будет проходить еще один матч. Следите за поединком Италия – Уэльс в нашем онлайне. Кстати, одна из этих команд может стать соперником Украины в 1/8 финала.

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В прошлом туре Швейцария разгромно проиграла Италии – 0:3.

А Турция уступила Уэльсу – 0:2.