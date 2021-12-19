Фьюри выбрасывает пояс, которого не хватает Усику

Фьюри и Усик / Фото: REUTERS
Еще 8 декабря Всемирный боксерский совет (WBC) назначил обязательного претендента для своего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Им стал Диллиан Уайт.
Однако стороны все еще не могут договориться о поединке, Уайт хочет больше денег. Поэтому в лагере Цыганского короля рассматривают вариант с тем, чтобы вообще отказаться от пояса WBC и провести в марте бой, с кем им самим заблагорассудится.
Об этом заявил со-промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум в комментарии Talksport.
"Если не договоримся с Диллианом, подеремся за пояс журнала The Ring и "линейный" титул. Выберем для этого боя другого соперника", – говорит Арум.
"Нам бы очень хотелось провести этот бой в Кардиффе. В качестве соперника вполне возможен Энди Руис. Джозеф Паркер – тоже. У него была хорошая победа над Дереком Чисорой. Ищем еще несколько подходящих вариантов – на всякий случай", – добавил Арум.
Отметим, что пояса WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри, как раз не хватает Александру Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.
После сентябрьской победы над Джошуа украинец владеет титулами WBA, IBF, WBO и IBO.
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