Фьюри – Уайлдер: неожиданный прогноз Джошуа

Джошуа ставит на Уайлдера / Фото: Reuters

Рано утром по киевскому времени в воскресенье, 10 октября, британец Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером будет отстаивать пояс чемпиона мира в супертяжах по версии WBC. Трансляция Фьюри – Уайлдер онлайн доступна на нашем сайте.

Фьюри – Уайлдер: где смотреть бой

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По мнению аналитиков букмекерских контор, Фьюри большой фаворит боя с Уайлдером – велики шансы, что "Цыганский король" выиграет досрочно.

Однако, по мнению Энтони Джошуа, Фьюри постигнет та же участь, что самого Эй-Джея в недавнем поединке с Александром Усиком, когда Джошуа был фаворитом, но с треском проиграл украинцу.

"Поставлю на Уайлдера, потому что, как мне кажется, он просто одержим этим реваншем и в самом деле сосредоточен на выполнении цели. Сосредоточенный человек – это опасный человек, а Уайлдер сосредоточен на успехе".

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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"Возможно, Уайлдер победит решением судей. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Должен быть нокаут", – приводит BBC слова Энтони Джошуа.

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Это будет третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Первый в 2018 году завершился вничью, а второй в 2020-м техническим нокаутом выиграл Фьюри.