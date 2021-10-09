9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Севилья --
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Челси --
Мальме --
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Фьюри – Уайлдер: неожиданный прогноз Джошуа

Олег Люлька
9 октября, 23:35
В поединке между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером побитый Александром Усиком британец Энтони Джошуа предрекает победу андердогу – американцу

Джошуа ставит на Уайлдера / Фото: Reuters

Рано утром по киевскому времени в воскресенье, 10 октября, британец Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером будет отстаивать пояс чемпиона мира в супертяжах по версии WBC. Трансляция Фьюри – Уайлдер онлайн доступна на нашем сайте.

Фьюри – Уайлдер: где смотреть бой

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По мнению аналитиков букмекерских контор, Фьюри большой фаворит боя с Уайлдером – велики шансы, что "Цыганский король" выиграет досрочно.

Однако, по мнению Энтони Джошуа, Фьюри постигнет та же участь, что самого Эй-Джея в недавнем поединке с Александром Усиком, когда Джошуа был фаворитом, но с треском проиграл украинцу.

"Поставлю на Уайлдера, потому что, как мне кажется, он просто одержим этим реваншем и в самом деле сосредоточен на выполнении цели. Сосредоточенный человек – это опасный человек, а Уайлдер сосредоточен на успехе".

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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"Возможно, Уайлдер победит решением судей. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Должен быть нокаут", – приводит BBC слова Энтони Джошуа.

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Это будет третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Первый в 2018 году завершился вничью, а второй в 2020-м техническим нокаутом выиграл Фьюри.

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