9 октября 90+3’
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
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Мальме --
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Фьюри – Уайлдер: где смотреть бой

Олег Люлька
9 октября, 19:56
Суперсобытие в мире бокса – Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер в третий раз выясняют отношения в ринге: где и во сколько смотреть их противостояние

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Не успели улечься страсти после победы Александра Усика над Энтони Джошуа, как для болельщиков бокса наступило еще одно грандиозное событие. Британец Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе в бою против американца Деонтея Уайлдера отстаивает звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Онлайн Фьюри – Уайлдер доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

Ожидается, что бой Фьюри – Уайлдер состоится не раньше 6:00 10 октября по киевскому времени.

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В Украине прямая трансляция поединка будет на платформе MEGOGO. Также бой можно посмотреть на сервисах и телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

Это будет третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Первый в 2018 году завершился вничью, а второй в 2020-м техническим нокаутом выиграл Фьюри.

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ПРОГНОЗ НА БОЙ ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР

Фьюри – большой фаворит предстоящего поединка у букмекеров. На его победу установлен коэффициент 1.40, на победу Уайлдера – 3.10, на ничью – 26.00.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

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  • победа Фьюри – 66%
  • победа Уайлдера – 30%
  • ничья – 4%

Наиболее вероятным результатом аналитики считают досрочную победу Фьюри (коэффициент – 2.10).

ЧТО ДАЛЬШЕ

После боя Фьюри – Уайлдер чемпион по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с победителем.

Фьюри поздравил Усика с победой над Энтони Джошуа / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Иначе победитель боя Фьюри – Уайлдер должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

Временным чемпионом WBC является Диллиан Уайт, который уже давно пытается добиться боя за полноценный титул организации. 30 октября Уайт проведет поединок в Лондоне против шведского боксера Отто Валлина. И победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул.

Напомним, что Валлин дрался с Фьюри, который заканчивал поединок с залитым кровью лицом.

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