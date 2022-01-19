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Фьюри так не сможет! Усик нырнул в прорубь на Крещение

Сергей Шаховец
19 января, 23:52
Украинский боксер Александр Усик не пропустил традиционное купание на Крещение

Усик отпраздновал Крещение / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик не стал отставать от своего кума Василия Ломаченко и отпраздновал Крещение Господние.

35-летний спортсмен решил показать своим подписчикам в Instagram, как празднует один из древнейших церковных праздников.

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Александр бодренько зашел в ледяную воду и трижды с головой окунулся в прорубь, перед этим перекрестившись.

"Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! С крещением Господним народ Божий", – написал Усик цитату из Евангелие в своем Instagram.

  • С праздником наш чемпион!
  • Дай Бог тебе здоровья! Побольше бы таких светлых людей, не стесняющихся прославлять Господа Бога не только словами, но и делами
  • В президенты давай, Александр! С праздником!!

Поддержали своего кумира болельщики.