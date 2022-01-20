Фьюри сдрейфил: промоутер Тайсона озвучил судьбу боя с Усиком

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

В эти дни в боксерском мире с новой силой заговорили о том, что бой Усик – Фьюри за титул абсолютного чемпиона хэвивейта может состояться не в конце 2022 года, а уже весной.

Много денег за проведение драки украинца с Цыганским королем предлагают на Ближнем Востоке. Так много, что хватит даже откупиться от претензий Энтони Джошуа и Диллиана Уайта на незамедлительные поединки с Усиком и Фьюри.

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Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Однако надежды болельщиков на весенний бой-мечту Усик – Фьюри разрушил промоутер последнего Боб Арум, заявив, что весной этого поединка не будет.

"Люди, никак не связанные с Тайсоном Фьюри контрактом, пытаются устроить его бой с Усиком, чтобы при этом Джошуа и Уайт отошли в сторонку. Не думаю, что эта затея увенчается успехом. Все закончится поединком Фьюри с Уайтом в Великобритании, а Усик примерно в то же время проведет реванш с Джошуа".

"Мы нацелены устроить бой Фьюри 26 марта. Но, возможно, его придется сместить на апрель", – сказал Боб Арум в интервью каналу FightHype.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Похоже, Фьюри попросту избегает скорой встречи с Усиком, боясь лишиться статуса непобедимого. Вместо этого британец использует трешток, обвиняя украинца в применении стероидов.

Смотрите, как Усик и Фьюри встретились на бое Ломаченко – Комми