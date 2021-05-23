Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters
Буквально за неделю все изменилось в королевском дивизионе профессионального бокса. Вместо боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который ожидали 14 августа, сформировались две совсем другие пары. После решения суда "Цыганский король" третий раз будет биться с американцем Деонтеем Уайлдером, а Энтони Джошуа сойдется с Александром Усиком.
На днях Тайсон Фьюри нашел самую горячую блондинку в Майами. А минувшей ночью одиозный боксер в своем стиле объявил о заключении контракта с "Бронзовым бомбардировщиком". Тайсон поставил подпись и продемонстрировал, как он будет бить соперника 24 июля, объявив, что отпустит бывшему чемпиону всего один раунд.
Затем Фьюри эффектно появился в студии американского телевидения, приведя в восторг экспертов.
Тем временем Тейлор победил Рамиреса молниеносными нокдаунами.
Как обычно, в выражениях непобедимый супертяж стесняться не стал. "Уайлдер или абсолютно ненормальный, или получает удовольствие от наказаний", – охарактеризовал Тайсон желание Деонтея провести с ним третий поединок.
Напомним, первый раз в бою Фьюри и Уайлдера зафиксировали ничью, а в феврале 2020 года британец нокаутировал американца в седьмом раунде.
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