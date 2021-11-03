Фьюри победит Усика, а Джошуа побьет их обоих: громкий прогноз от промоутера

Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей в конце сентября, а спустя две недели Тайсон Фьюри нокаутировал деонтея Уайлдера.

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Тем не менее, Хирн уверен, что Джошуа по силам победить обоих действующих чемпионов мира в супертяжелом весе.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

"Трудно разделить этих парней прямо сейчас. Тайсон Фьюри, я думаю, лучше Александра Усика. Я делаю это из-за размера, из-за движения. Я думаю, что это был бы отличный бой, но, может быть, не самый интересный бой для просмотра, хотя. Я считаю, что Эй Джей может победить их всех", – уверенно заявил промоутер, которого цитирует boxingscene.com.

Ранее Эдди Хирн разделил первую строчку в списке лучших боксеров хэвивейта между Усиком и Фьюри.

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Также мы писали, что бывший тренер Усика помогает Джошуа. Пока что удаленными советами – найти себе хорошего учителя и отказаться от идеи "убить Усика в ринге".