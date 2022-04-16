Футбольный тренер-неудачник попросил игроков нарушить пост. И это сработало!

Паскаль Дюпра вводит новые запреты в Сент-Этьенне / Фото: Getty Images

Французский футбольный клуб Сент-Этьенн переживает не лучшие времена. Команда идет среди аутсайдеров чемпионата и рискует впервые за долгое время вылететь.

После 31 тура "зелено-белые" шли на 18 месте, которое обязывало бы команду играть с представителем второго дивизиона в плей-офф. Довольно интересное объяснение неудачам нашел тренер Паскаль Дюпра.

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По информации GFNF, наставник решил поговорить с игроками-мусульманами, чтобы они прекратили пост во время Рамадана. Коуч обсудил этот вопрос с футболистами приватно.

В Сент-Этьенне нынче выступает более 60% мусульман. Возможно, это возымело эффект, ведь сегодня команда добыла первую победу за пять матчей (2:1 с Брестом). До этого СЭ пропустил аж 10 голов в двух играх.

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Рамадан – это месяц поста, который мусульмане ежегодно соблюдают весной и зависит от лунного календаря. Во время поста верующие должны отказаться от приема пищи, питья, курения и интимной близости в дневное время.

Отметим, что Сент-Этьенн является рекордсменом по победам в Лиге 1, добыв 10 чемпионств (столько же у ПСЖ). Правда, последнее золото команда добывала аж в 1981 году.