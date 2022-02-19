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Футбольный клуб отказался от игрока из-за ошибки в Wikipedia

Александр Трикиша
19 февраля, 13:40
Датский защитник Мадс Фенгер столкнулся с необычной ситуация во время поиска нового клуба. С футболистом отказались подписать контракт из-за ошибки в Wikipedia

Мадс Фенгер упустил выгодный контракт из-за ошибки в Wikipedia / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2017 году на Фенгера, выступавшего за родной Раннерс уже на протяжении восьми лет, вышел бельгийский Зюлте-Варегем.

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Скауты длительное время следили за игроком и уверили руководство бельгийцев, что именно он поможет клубу бороться за еврокубки.

Футболист вместе с агентом отправился в Бельгию для прохождения медосмотра и заключения контакта, но уже на месте столкнулись с необычной ситуацией.

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"Это был классический медицинский осмотр. Измерение роста, веса, пульса, прочих стандартных моментов…

Но что-то пошло не так. Мы услышали, что доктор кому-то звонит и говорит что-то на непонятном нам языке.

Продолжая что-то обсуждать с кем-то по телефону, доктор несколько раз переспрашивает у Мадса, какой у него рост. Фенгер говорит: "184 или 183 см, вы же измерили его несколько раз буквально минуту назад". Доктор только кивал и продолжал недовольно говорить по телефону", – вспоминал агент Бах Лунд, которого цитирует Footboom.

После этого футболисту устроили встречу с главным тренером, он сфотографировался с клубной футболкой, но подписывать контракт одна из сторон не спешила.

Как пояснили в клубе, сейчас отсутствует президент, а без него некому поставить подпись. Агента и игрока успокаивали, мол, это нормальная практика в Бельгии, возвращайтесь домой, мы вскоре с вами свяжемся.

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Через неделю Зюлте-Варегем прислал электронное письмо агенту, где сообщил, что передумал заключать контракт по невероятной причине.

"Якобы у них всегда было ощущение, что у Мадса рост 186 см, потому что так указано в Википедии и некоторых статистических сайтах, которые оттуда же берут информацию. Клубный врач несколько раз измерял рост Фенгера, и каждый раз у него получалось 183 сантиметра", – добавил агент.

Интересно, что рост Фенгера указан 185 см, но только во франкоязычной версии Wikipedia (и в украинской, кстати), а в датской и английской все правильно – 183 см.

В итоге Зюлте-Варегема взял защитника выше, а Фенгер перешел в шведский Хаммарбю, где выступает до сих пор.