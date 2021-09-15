15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Футболка за нокаут: Роналду откупился от девушки, которую вырубил

Александр Трикиша
15 сентября, 11:00
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду повторил рекорд Лиги чемпионов в матче против Янг Бойз, а еще запомнился одним неприятным инцидентом, в результате которого пострадала девушка

Криштиану Роналду подарил футболку стюарду / Фото: Getty Images, REUTERS

Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Янг Бойз в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. После гола Роналду англичане пропустили дважды, решающий мяч – на последних секундах.

Во время разминки перед началом поединка Роналду неудачно пробил по воротам и угодил в стюарда, стоящую за воротами. Удар был настолько сильным, что девушка сразу же рухнула на пол.

Роналду сразу же прибежал к пострадавшей, чтобы узнать, как она себя чувствует. А после встречи португалец подарил девушке свою футболку в знак компенсации за свою оплошность.

Девушка-стюард обрадовалась подарку от Роналду / Фото: Getty Images

Роналду появился на поле первых минут и повторил достижение Икера Касильса по количеству матчей в турнире. Следующий поединок выведет его в единоличные лидеры Лиги чемпионов.

Реклама