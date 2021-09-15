Футболка за нокаут: Роналду откупился от девушки, которую вырубил

Криштиану Роналду подарил футболку стюарду / Фото: Getty Images, REUTERS

Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Янг Бойз в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. После гола Роналду англичане пропустили дважды, решающий мяч – на последних секундах.

Во время разминки перед началом поединка Роналду неудачно пробил по воротам и угодил в стюарда, стоящую за воротами. Удар был настолько сильным, что девушка сразу же рухнула на пол.

Роналду сразу же прибежал к пострадавшей, чтобы узнать, как она себя чувствует. А после встречи португалец подарил девушке свою футболку в знак компенсации за свою оплошность.

Девушка-стюард обрадовалась подарку от Роналду / Фото: Getty Images

Роналду появился на поле первых минут и повторил достижение Икера Касильса по количеству матчей в турнире. Следующий поединок выведет его в единоличные лидеры Лиги чемпионов.